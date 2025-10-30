歌舞伎俳優中村壱太郎（35）が29日、都内で、「ART歌舞伎2025〜DEEP FOREST〜」（11月8日、東京・観世能楽堂）の取材会を行った。配信から始まった主宰プロジェクトの初めての劇場公演。チケットは完売したが、ライブ、アーカイブ配信にも力を入れており、壱太郎は「どれだけのワクワク感を皆さんに伝えられるかというところでの勝負を仕掛けたい」と話した。2公演それぞれカメラアングルを変えたり、シークレットゲストも登場する