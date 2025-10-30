09年に亡くなった落語家の5代目三遊亭圓楽さんの十七回忌法要が29日、東京・足立区の易行院で営まれ、7代目円楽（47）や好楽（79）ら一門30人が参列した。好楽は「『笑点』の楽屋でいまだに思い出話が出るのは5代目の師匠だけ」と偉大さをかみしめた。円楽は2月に7代目を襲名した。5代目、6代目の顔が広く知られていることから「地方で『円楽』って言うと、偽者が来たんじゃないのかしらとなる。身の丈に合うようにするには自分が