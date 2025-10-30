女優の南果歩（61）が29日、都内でショートフィルム「日々をつなぐ」完成披露イベントに登壇した。南演じる主人公が、再発乳がんと向き合い「生きる力」を見いだす物語。自身も約9年前に乳がんを罹患（りかん）しており、実体験とリンクする物語に「やるべき仕事だと思った」と使命感を持って挑んだ。「性別、年齢層問わず、病気やがんを知るきっかけになってくれたらうれしい」と語った。作品は公式YouTubeで公開。