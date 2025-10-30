【漫画】本編を読む年齢を重ねると、体や顔のちょっとした変化がどうしても気になってしまう。「これって老化のサイン？」と不安になる瞬間は、多くの人が経験しているのではないだろうか。そんな誰もが抱える悩みに寄り添ってくれるのが『BBA化全力回避の女、りず（40）』（りず/オーバーラップ）である。アラフォー主婦が日常で「老け」を遠ざけようと奮闘する姿を描いたコミックエッセイは、ユーモアと実用性を兼ね備えた一冊