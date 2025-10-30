俳優舘ひろし（75）が29日、都内で主演映画「港のひかり」（藤井道人監督、11月14日公開）の東京プレミア舞台あいさつに登壇した。元やくざの漁師と少年の交流を描いた作品。藤井監督と舘は「ヤクザと家族The Family」（21年）以来2度目のタッグで、撮影は木村大作さんが手がけた。舘は「この作品は俳優人生50年の集大成と言えるのではないかと自負をしています」と話した。尾上眞秀（13）が少年期を、眞栄田郷敦（25）が青年期