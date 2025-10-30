歌手氷川きよし（48）が29日、都内で、再生医療スキンケアブランド「iCell（アイセル）」のアンバサダー就任会見を行った。「既に寝る前に使っています。昨日は2時間くらいしか寝ていないけど今日の化粧ののりもいい。感想ですか？肌が乾燥しない」とダジャレでアピール。「30代の時に『老けたね』とよく言われた」と苦笑交じりに明かしつつ「48歳ですが、今が一番幸せ。人を愛して自分も愛していきたい。歌手として幸せの連鎖を