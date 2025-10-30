堺雅人（52）が29日、都内で行われた8年ぶりの主演映画「平場の月」（土井裕泰監督、11月14日公開）完成披露試写会に登壇。劇中で、妻と別れて地元の印刷会社に再就職した50代の男性を演じるが、中学時代に思いを寄せ、互いに独り身となって再会した同級生役の井川遥（49）と、前妻役の吉瀬美智子（50）を横に「奥さんが吉瀬さんで恋人が井川さん。すごい世界」と笑った。また、撮影中の驚きも口にした。撮影は、自身と井川の中学