現在のハムレット。敷地内の路地を挟んで建物が並ぶ（写真：筆者撮影）【写真】現在使われている部屋の内部、照明がかっこいいさまざまな工夫で新たな住まいや仕事場となったり、文化的拠点に生まれ変わっている“廃居（廃虚）”を紹介している本連載「広がる新しい暮らし方 "廃居"という磁力」。13回目の今回は、京都府亀岡市の事例を紹介する。筆者の印象では、関西には世の中の人がいうところの廃墟を宝として、こよなく愛する