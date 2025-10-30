カラバオ杯4回戦、アーセナルとブライトンの試合が行われた。多くの選手をターンオーバーした両チーム。特にアーセナルはプレミアリーグのクリスタル・パレス戦から10人を入れ替え、前線には15歳のダウマン、そして17歳のハリマン・アヌースと若い選手を起用した。最初に決定機を迎えたのはブライトン。8分にノアゴーのパスをカットし右サイドから切り込んでシュートを放つが、GKケパが冷静にセーブし事なきを得る。その後9分にも