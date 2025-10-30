国内女子プロゴルフツアーの樋口久子・三菱電機レディスは３１日から３日間、埼玉・武蔵丘ＧＣ（６６９０ヤード、パー７２）で行われる。２９日は埼玉県内のホテルで前夜祭が開催され、国内４連戦の最終戦に臨む渋野日向子（２６）＝サントリー＝は黒ジャケットに黒メガネをかけて登場。ルーキーの都玲華（２１）はベージュ、吉田鈴（２１）＝ともに大東建託＝は白いドレス姿で会場を彩った。選手は大会特別協賛の三菱電機を象