◆米大リーグワールドシリーズ第５戦ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が２９日（日本時間３０日）、２勝２敗で迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦となる本拠地・ブルージェイズ戦の試合前会見に出席。勝てばＷＳ連覇に王手、負ければ崖っぷちの一戦を前にスタメンを変更した意図を明かした。この日は１番・大谷翔平投手