きょうは、高気圧に覆われて広く秋晴れとなるでしょう。夜になると雲が広がりやすい所もありますが、天気の大きな崩れはなさそうです。西日本は、今夜から雲が広がり、あす朝には雨が降り始めるでしょう。その後雨雲は東に広がり、関東もあす午後は本降りとなる予想です。特に沿岸部は雨と風が強まるでしょう。北日本はあさって土曜日にかけて、太平洋側を中心に大荒れとなる見込みです。東京では、けさ今季一番の冷え込みとなりま