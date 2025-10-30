ＤｅＮＡからドラフト２位指名を受けた東洋大・島田舜也投手（２２）と同３位の宮下朝陽内野手（２１）が２９日、埼玉・川越市内の同校グラウンドで指名あいさつを受け、飛躍を誓い合った。最速１５５キロ右腕の島田は将来的なメジャー挑戦を明言。「まずはプロ野球の世界でどれだけやれるのか。しっかり経験を積んで、メジャーに行っても応援され続けるような選手になる」と先を見据えた。長谷川編成部長も「みんなに応援され