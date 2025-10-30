学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）に対する２度目の不信任決議案について、市議会の会派代表者会議（杉本一彦座長）は２９日、３１日の市議会臨時会に提出することを正式に決めた。杉本座長によると、改選された市議２０人のうち、１９人が賛成した。臨時会では、市議選の費用６３００万円を含む専決処分の承認や、台風被害の復旧に関する補正予算案審議の後、最後に不信任案が提出される。再