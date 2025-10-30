【エルサレム共同】イスラエル軍が28〜29日に実施したパレスチナ自治区ガザへの報復攻撃で、パレスチナ通信は29日、死者は110人に上り、うち46人が子どもだったと伝えた。相次ぐ軍の攻撃で停戦合意の形骸化が懸念されており、トランプ米政権がガザの和平計画「第2段階」で設置を目指す国際安定化部隊の編成にも影響を与えそうだ。イスラエル首相府は29日、攻撃についてネタニヤフ首相がトランプ米大統領に事前通告していたと説