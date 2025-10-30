社会人にとって「飲み会」は仕事の延長線上であり、気分転換の場でもあります。しかし、ここ数年「飲み代が高くなった」と感じている人も多いのではないでしょうか。では実際、いまの飲み会の平均費用はどのくらいなのでしょうか。 現在の飲み代の平均は「5000～6000円」が主流 株式会社大黒屋の調査によると、1回の飲み代の平均金額で最も多かったのは、4000円～5000未満でした。また地方では4000円台が多い