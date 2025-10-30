全国の自治体に先駆けて来月から名古屋市内で定期運行する「次世代電動バス」の試乗会が開かれました。 【写真を見る】次世代電動バス「e-Palette」試乗会 愛知が全国に先駆け導入 無料で定期運転へ トヨタ自動車が先月発売し、愛知県が全国の自治体に先駆けて導入した「eーPalette」は、運転手も含め最大17人が乗車できる電気自動車で、来月から名古屋市内で定期運行が始まります。 車内は中央に2畳ほどのスペース