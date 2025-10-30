パワフルなデュアルモーター搭載かベントレーは11月5日、同社初のEVの仕様を一部公開する予定だ。【画像】ベントレーが目指す未来のラグジュアリーモデルとは【『EX 15』コンセプトを詳しく見る】全28枚どのような情報が発表されるのか、具体的な内容はまだ不明だが、パワートレインの詳細が明かされる可能性がある。新型車のデザインに影響を与える『EX 15』コンセプト ベントレーこのモデルは「ラグジュアリ