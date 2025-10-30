木村拓哉（52）が29日、都内で開催中の東京国際映画祭センターピース作品「TOKYOタクシー」（11月21日公開）公式上映に登壇。山田洋次監督（94）が同映画祭から特別功労賞を授与された姿を目の当たりにして「こういう先輩がいると、やる気が出る」と、力強い言葉を口にした。劇中で、倍賞千恵子（84）演じるマダムを高齢者施設まで送る個人タクシー運転手を演じた。同作が22年のフランス映画「パリタクシー」（クリスチャン・カリ