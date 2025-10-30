中国メディアの新華社は28日、日本で卵の価格が高騰しており、今や「高級食材」になっていると報じた。記事は日本の報道を引用し、JA全農たまごが発表したデータで、27日のMサイズの卵の卸売価格が1キログラム当たり325円となり、2023年春の「エッグショック」の時期に記録した史上最高値の同350円に迫っていると伝えた。その上で、ケーキ店や飲食店はコスト高に苦しんでおり、特にオムライス専門店ではコメを含むその他の食材も高