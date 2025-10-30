アメリカの中央銀行にあたるFRB（連邦準備制度理事会）は29日、政策金利を0.25％引き下げることを決めました。利下げは2会合連続です。FRBは声明で「ここ数カ月で雇用の下振れリスクが高まった」と指摘し、2会合連続となる0.25％の利下げを発表しました。政策金利は3.75％から4％となり、連邦政府の一部閉鎖で多くの経済統計が停止される中、雇用悪化のリスクに対応した形です。一方、FRBのパウエル議長は会見で、今後の方針につい