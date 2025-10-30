米国のトランプ大統領は２９日、高市首相について「本当に素晴らしい女性だ。鋭敏で賢く、とてもエネルギッシュだ」と述べた。日本を離れて韓国に向かう際、大統領専用機内で記者団に語った。日本出発に先立ち、トランプ氏は自身のＳＮＳに首相と腕を組んで歩きながら話す写真を投稿するなど、親密さをたびたびアピールした。２８日に東京・元赤坂の迎賓館で行われた昼食会では、出席者によると、トランプ氏が首相や閣僚にサ