大相撲九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）で４場所ぶりの三役復帰を果たした関脇・王鵬（２５）＝大嶽＝が２９日、大関昇進への起点づくりに意欲を示した。福岡・篠栗町の部屋宿舎で行われた朝稽古で、幕下以下の力士と計２４番の相撲を取り、「一つでも上に」と気合十分な調整だった。秋場所後には新師匠の大嶽親方（元幕内・玉飛鳥）が部屋を継承。まずは一年納めの九州で２場所連続、三役では初となる２ケタ白星を