ソフトバンクから育成８位指名を受けた中大準硬式野球部・大山北斗投手（２１）が２９日、東京・八王子市の同校で指名あいさつを受けた。準硬式出身では２３年ドラフト５位のオリックス・高島以来１３人目の指名となる右腕は、道しるべの存在になることを誓った。最速１５２キロの直球と「三振も多く取れて、入学後はほとんど打たれていない」というフォークを筆頭に、８種類の変化球を操る。理想は落差の大きい“お化けフォー