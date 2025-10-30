¥Ë¥åー¥¹¤ÎÀµ¤·¤¤¥ß¥«¥¿¤òÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥åー¥¹¥é¥¤¥ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£ÅìÎ±²À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¡¢¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¦À¾ÅÄÎ¼²ð»á¤¬´ØÀ¾¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡ª ©ABC¥Æ¥ì¥Ó ¥Èー¥¯ËÁÆ¬¤ÇÀ¾ÅÄ»á¤Ï¡¢À¯¼£¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò»È¤¦¤Î¤«¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¯¼£¤òÊó¤¸¤ë¤Î¤«¡¢Áªµó