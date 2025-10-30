2009年に亡くなった五代目三遊亭圓楽さんの十七回忌法要が命日である29日、東京・足立区にある易行院で行われ、七代目三遊亭円楽さん（47）や三遊亭好楽さん（79）たち五代目圓楽一門、約30人が参列しました。法要後の囲み取材に応じた円楽さん。2025年2月に七代目三遊亭円楽を襲名してから初めて迎える、五代目圓楽さんの命日ということもあり、「円楽という名前はものすごく大きい」と、現在の心境について明かしました。さらに