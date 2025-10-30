29日朝8時ごろ、山形県山形市成沢の高校近くにクマが現れました。通学途中の学生もいる中で、ゆうゆうと歩き、河川敷に姿を消しました。 環境省の発表では、クマによる死亡事故の件数は全国で11件となり、過去最多を更新しています。各地で相次いでいるクマの被害について、政府は関係省庁による被害対策の連絡会議を閣僚会議に格上げすると発表。30日、会議を開くということです。