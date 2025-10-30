29日早朝、山形県南陽市の小学校の入り口ガラスがクマによって破られました。その様子を防犯カメラが。街なかの小学校で、住民が不安になっています。※動画市提供 環境省の発表では、クマによる死亡事故の件数は全国で11件となり、過去最多を更新しています。各地で相次いでいるクマの被害について、政府は関係省庁による被害対策の連絡会議を閣僚会議に格上げすると発表。30日、会議を開くということです。