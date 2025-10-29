「ザラ（ZARA）」が、大阪・心斎橋に日本初展開のカフェ「ザカフェ（Zacaffè）」を併設する新店舗「ZARA 心斎橋店」を10月30日にオープンする。大阪の旗艦店と位置付ける同店は、「H&M」心斎橋店の跡地に出店。日本文化とブランドの世界観を融合した店舗設計で、国内だけでなくグローバルに向けたブランド価値の発信を図る。 【画像をもっと見る】 ユニクロSHINSAIBASHIの真向かいで、大阪メトロ「心斎橋駅」から徒歩