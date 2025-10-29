「ユニクロ（UNIQLO）」のグラフィックTシャツブランド「UT」が、「ディズニー（Disney）」とのコラボレーションプロジェクト「MAGIC FOR ALL」から映画「ズートピア」シリーズの世界観をデザインしたTシャツおよびスウェットシャツを11月28日に発売する。一部店舗と公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 アイテムは、ズートピアの終盤に流れる名シーンを