この記事をまとめると ■外国人からは日本の標識はわかりにくいといわれがちだ ■だがアメリカの標識は文字が多く瞬時にわからないことが多い ■アメリカでは交通ルールが意外なほど厳格に守られている傾向にある 標識が見にくいのは日本だけじゃない インバウンド（訪日外国人観光客）のみなさんが、日本でレンタカーを借りて運転するときに、日本の道路標識はわかりにくいといわれるケースが多いことが、一時話題となった。