◇プロ野球・巨人秋季キャンプ初日（10月29日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）“地獄のキャンプ”と阿部慎之助監督が表現した巨人の秋季キャンプが初日を迎えました。朝9時から始まった練習ではキャッチボールを行った後に、1時間以上、内外野の連係プレーが行われました。阿部監督は「内外野の連係、そういうミスでやられたりとか、負けたりとかもしてきたんで、必ずメニューに入れましょうって」とその理由を説明。バント