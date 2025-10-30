◇プロ野球 日本シリーズ第4戦 ソフトバンク3-2阪神(29日、甲子園球場)日本シリーズ第4戦、ソフトバンクは阪神に3対2で勝利。この結果対戦成績を3勝1敗とし、5年ぶりの日本一に王手をかけました。ソフトバンクは2回、先頭の4番・山川穂高選手が阪神先発・高橋遥人投手の投じた高めのストレートを捉えバックスクリーンへ先制ソロホームラン。日本シリーズタイ記録となる3試合連続本塁打をマークします。5回には、一死満塁のチャ