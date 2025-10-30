米大リーグ、ドジャースの大谷翔平【ロサンゼルス共同】米大リーグ選手会は29日、選手間投票による今季の各賞を発表し、投打「二刀流」を再開して55本塁打を放ったドジャースの大谷翔平は年間最優秀選手「プレーヤー・オブ・ザ・イヤー」とナ・リーグ最優秀野手の2部門で最終候補に入っていたが、いずれも選出はならなかった。年間最優秀選手には捕手の史上最多で今季のメジャートップの60本塁打を放ったローリー（マリナーズ