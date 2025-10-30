「広島秋季練習」（２９日、マツダスタジアム）広島・新井貴浩監督（４８）が２９日、若鯉に“最後通告”を出した。マツダスタジアムでの秋季練習に、みやざきフェニックス・リーグ組が合流。秋季キャンプに参加するメンバーで練習を行った。指揮官は伸び悩む若手に対し、来季は今季以上にチャンスが少なくなると強調。新人選手の加入にも触れ、今季以上のシビアな競争を予告した。熱のこもった口調で、厳しいメッセージを発