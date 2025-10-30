沢村玲（ONE N’ ONLY）と田中洸希（SUPER★DRAGON）がダブル主演を務めるドラマ『家庭教師の岸騎士です。』が、2026年1月5日23時24分からBS朝日ほかCBC、RKB、HBC、tvkにて順次放送されることが決定した。【写真】沢村玲が田中洸希の頭ポンポン『家庭教師の岸騎士です。』場面写真原作は、今年映像化され話題となった『ババンババンバンバンパイア』など独自の中毒性のある世界観で魅了する作品を多く描いてきた漫画家・奥