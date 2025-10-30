2026年春にTBSで地上波放送、U‐NEXTで配信される山田裕貴主演ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』の追加キャストとして、綾野剛が発表に。山田演じる土方歳三ら近藤派の“最強で最凶の宿敵”芹沢鴨を演じる。【写真】“新時代の新撰組”11人集結のビジュアルも公開！TBSテレビ、U‐NEXT、THE SEVENは3社で初タッグを組む本作は、橋本エイジが漫画を担当し、『終末のワルキューレ』でも知られる梅村真也が原作で、幕末の京都を舞