〈「会いたい」「目の前で歌ってほしい」世界で23例しかない難病を発症した少女が、「X JAPAN」のhideに抱いた熱烈な想い〉から続く『かなえびと 大野寿子が余命1カ月に懸けた夢』（文藝春秋）「メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン」（MAWJ）の初代事務局長として、約3000人の難病の子どもたちの夢を叶えてきた大野寿子さん。そんな大野さんは、2024年6月、肝内胆管がんにより「余命1カ月」を宣告される。【画像】「肉体的にも