我が子は目に入れても痛くないほど可愛いですが、子育ては一筋縄ではいきません。今回は子育てについて改めて考え直した、筆者の実体験をご紹介しますね。 大きくなっても可愛い息子 私の息子は、もう4歳。生まれてから本当にあっという間に時間が過ぎ、大きくなってきた息子が毎日愛おしいです。 ほにゃほにゃの赤ちゃん期、自我が芽生えたイヤイヤ期。それを過ぎて、少しずつ話が通じるようになっていったのですが……。