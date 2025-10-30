アルウラの観光地の一つ、エレファントノーズ（筆者撮影）【写真で見る】｢サウジアラビア｣に行ったら"イメージと真逆"だった最終的には2500万人を超える入場者数となり、盛況のうちに幕を閉じた大阪・関西万博。イタリア、アメリカ、フランスなどの日本人になじみ深い国のパビリオンももちろん大人気だったが、クウェートやサウジアラビアなど一般の日本人が観光に出かけそうもない「伏兵」のパビリオンに注目が集まったのも、今回