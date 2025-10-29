フォロフライ株式会社は、Geely傘下のプレミアムEVブランド「ZEEKR」の大型ラグジュアリーMPV「ZEEKR 009」を国内向けに販売すると発表した。 同モデルは、全長5.2m超の堂々たるボディに7人乗りの上質な室内空間を備え、2025年の「ジャパンモビリティショー」にて国内初披露される。マッサージ機能付きシートや静粛性、822kmの航続距離など、高級EVの新たな選択肢として注目を集めている。興味のある方は