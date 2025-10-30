文藝春秋が今夏実施した大学生向け1dayインターンシップに、商社マンとして働くかたわら『高宮麻綾の引継書』で作家デビューした城戸川りょうさんが登場。冒頭で担当編集者・川村由莉子と作家デビューの裏話や、小説家と編集者の関係性について語り合ったのち、その後のインターンシップ本編では20名の大学生インタビュアーが登場。小説世界や作家業に関する質問を投げかけた。異色の経歴の人気作家が、悩める就活生たちに語った