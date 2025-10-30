【ニューヨーク共同】米航空機大手ボーイングが29日発表した2025年7〜9月期決算は純損益が53億3900万ドル（約8100億円）の赤字（前年同期は61億7400万ドルの赤字）だった。赤字は13四半期連続。新型大型機「777X」の開発・納入遅れに伴い49億ドルを費用計上したことなどが響いた。売上高は前年同期比30％増の232億7千万ドルだった。7〜9月期の民間機納入数が160機と前年同期の116機から増加し、業績を下支えした。ケリー・オ