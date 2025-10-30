北海道内はどこへ行っても「クマ出没注意」の看板が立てられている（筆者撮影）全国でクマによる人身被害が止まりません。2025年度は単年度の死者数が統計開始以来、最悪となっています。JBpressではこれまで、クマとの向き合い方についてたびたび報じてきました。その中から厳選した記事をあらためてお届けします。なお、内容は掲載当時のものです。（初出：2024年6月23日）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]30年で2倍以上