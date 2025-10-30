ハイアット・ホテルズは、「アンダーズ 広島」を2027年に開業する。竹中工務店の関連会社とハイアットの関連会社との間で、契約を締結した。「アンダーズ」の日本での展開は、東京・虎ノ門に次いで2軒目で、ハイアットは中国地方に初進出となる。広島市内中心部の紙屋町・八丁堀地区に位置する、基町相生通地区第一種市街地再開発事業の一つとして建設される、高層棟「KAMIHACHI X（カミハチクロス）」の21階から31階部分に位置す