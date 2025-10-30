ワールドシリーズ第3戦延長15回からクラインの好投が光った(C)Getty Imagesドジャースとブルージェイズのワールドシリーズは第4戦まで終え、2勝2敗のタイとなった。中でも第3戦は延長18回までもつれる死闘で、6時間39分というロングゲームとなった。【動画】昨晩は9度出塁も…大谷翔平が一夜明け先発登板で三振を奪うシーン試合後、5−5の延長15回から登板したウィル・クラインに注目が集まった。メジャーでは22試合に登板して