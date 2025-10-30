◆ 「この割り切りというのが短期決戦では一番大事だ」と采配を評価ソフトバンクは29日、阪神との「SMBC日本シリーズ2025」第4戦で3−2と勝利。第2戦から3連勝で対戦成績を3勝1敗とし、5年ぶりの日本一に王手をかけた。2点リードで迎えた6回、一死走者なしから牧原大成が内野安打で出塁。続く海野隆司の犠打で二死二塁となると、ネクストバッターズサークルにいた正木智也ではなく近藤健介が代打で登場し、適時打を放った。決