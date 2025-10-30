巨人３位指名の亜大・山城京平投手（２２）が２９日、最速１５４キロの“クセ球”を武器に１年目からローテ争いに加わる決意を示した。武蔵野市内のキャンパスで指名あいさつを受けた即戦力左腕。「フォームの特徴でスリーク（オーター）気味に投げる。奇麗な回転というよりはシュート成分が多くなるので、それを生かして伸びる、左打者の胸元に食い込む球が強み」と長所をアピールした。興南時代より球速を８キロアップさせ、