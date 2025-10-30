◆米大リーグワールドシリーズ第５戦ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が２９日（日本時間３０日）、２勝２敗で迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦の本拠地・ブルージェイズ戦の試合前会見で前日２８日（同２９日）の第４戦に先発した大谷翔平投手（３１）を３１日（同１１月１日）の第６戦以降でリリーフ待機させる可能性