BS朝日はジャーナリストの田原総一朗氏（91）が司会を務める討論番組「激論！クロスファイア」を10月19日の放送をもって打ち切ると発表した。この日の放送で田原氏が不適切な発言をしたことが打ち切りの理由だ。ならば同じBS朝日で田原氏が司会を務める「朝まで生テレビ！」はどうなるのか。＊＊＊【写真を見る】田原総一朗氏の“27年不倫のお相手”「激論！クロスファイア」での田原氏の発言は、夫婦別姓を巡り立憲民主党前代